جهاز جديد لاستخراج مياه الشرب من الهواء

قبل 37 دقيقة

شح المياه من الأزمات الكبيرة التي تواجه شعوب الشرق الأوسط و شمال افريقيا بالرغم من وجود العديد من الاستثمارات لإيجاد مصادر مياه بديلة.