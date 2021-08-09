جهاز جديد لاستخراج مياه الشرب من الهواء
جهاز جديد لاستخراج مياه الشرب من الهواء
شح المياه من الأزمات الكبيرة التي تواجه شعوب الشرق الأوسط و شمال افريقيا بالرغم من وجود العديد من الاستثمارات لإيجاد مصادر مياه بديلة.
اليوم تعرفنا داليا حيدر على نموذج جهاز جديد طوره المخترع المصري محمود الكومي لاستخراج مياه الشرب من الهواء من خلال تكثيف الهواء الرطب وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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