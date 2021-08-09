رسالة مفتوحة من علماء يابانيين لتأجيل أولمبياد طوكيو خوفاً من انتشار فيروس كورونا

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رسالة مفتوحة من علماء يابانيين لتأجيل أولمبياد طوكيو خوفاً من انتشار فيروس كورونا

قبل 13 دقيقة

مددت الحكومة اليابانية مؤخراً حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو كما أنها وسعت الرقعة الجغرافية لحالة الطوارئ لتشمل مدناً رئيسية إضافية في اليابان وسط مخاوف من ارتفاع حالات اليومية الجديدة الإصابة بفيروس كورونا التي بلغت مستويات لم تبلغها من قبل.

وتزامن هذا القرار مع استمرار الألعاب الأولمبية التي يشارك فيها آلاف الرياضيين من حول العالم في العاصمة طوكيو والتي يرى علماء أن زيادة عدد الحالات يعد أحد النتائج غير المباشرة للأولمبياد.

وكان 26 عالماً يابانياً قد نشروا بداية يونيو الماضي رسالة مفتوحة دعوا فيها الحكومة واللجنة المنظمة إلى تأجيل الألعاب.

لم تأخذ الحكومة بهذه النصيحة واقتصرت على إقامة الألعاب بدون مشاركة الجمهور.

أنيس القديحي تحدث مع أحد العلماء الذين شاركوا في كتابة تلك الرسالة المفتوحة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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