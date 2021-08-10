بي بي سي إكسترا: لماذا قام خطيبان بتنظيف شاطئ مدينتهما السورية؟

قبل 7 دقيقة

الشواطئ و المساحات الخضراء هي المتنفس الوحيد لكثيرين من درجات الحرارة القياسية التي نشهدها في هذا الصيف ، لكن هناك من لا يبالي بتلويثها. و هناك أيضا من يبادر بتنظيفها في ظل غياب الوعي و غياب المصالح التي تعاقب الملوثين. و من بين هؤلاء الخطيبان ، ضرار و دارين من مدينة، بانياس السورية الساحلية. وقد قررا التخلص من القمامة المترامية على أطراف شاطئ مدينتهمها وتنظيفه بالكامل، ونشرا مقطعاً مصوراً للشاطئ بعد تنظيفه، على وسائل التواصل الاجتماعي . المقطع لاقى تفاعلاً كبيرا حسب ما قاله ضرار لمراسلة بي بي سي إكسترا في سوريا ، نغم قدسية التي أعدت هذا التقرير: