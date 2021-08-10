على العِريّض: المنافسون والاستئصاليون يحمّلون النهضة مسؤولية كل شيء

قبل 48 دقيقة

أكد على العِريّض نائب رئيس حركة النهضة في تونس عدم وجود طرح من قبل قيادات في الحركة بشأن تخلي رئيسها راشد الغنوِشي عن زعامة الحركة، وإن أقرّ بوجود نقاشات داخلية عميقة وساخنة أحياناً. ويشير نائب رئيس حركة النهضة إلى وجود محاولات للتهرب من المسؤوليات من قبل المنافسين للحركة أو ممن وصفهم بالاستئصاليين الذين يحاولون تحميل الحركة مسؤولية كل شيء حسب قوله.

يقرّ على العِريّض بوجود نقاشات ساخنة داخل حركة النهضة فما هي الأسباب التي تدفع إليها؟ وما هي القضايا التي يجمع عليها اعضاؤها؟ يقول نائب رئيس النهضة إنّ الحركة تعترف بمسؤوليتها عمّا آلت إليها الأوضاع في البلاد في العشر سنوات الماضية ولكن بقدر حجمها ومشاركتها في الحكم ، فما هي رؤيتها لمسارها في المستقبل؟ تدعو النهضة إلى حوارمع الأحزاب والرئيس قيس سعيّد، فهل وجدت الدعوة استجابة؟ وهل هناك من خارطة طريق من جانب النهضة؟ يتهم على العِريّض البعض داخل تونس بالاستقواء بأطراف أجنبية، فما هي الأدوات التي يستخدمونها في ذلك؟