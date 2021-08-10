"مرتزقة حفتر الروس: في قلب مجموعة فاغنر"

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"مرتزقة حفتر الروس: في قلب مجموعة فاغنر"

قبل 7 دقيقة

وثائقي تليفزيوني يحقق في وجود مرتزقة يعملون لصالح مجموعة فاغنر في ليبيا ، وهي منظمة روسية غامضة ترسل مقاتلين لمناطق حروب حول العالم وتواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

اشترك في إنتاج هذا التحقيق فريقان من بي بي سي نيوز عربي وبي بي سي نيوز روسي.

"مرتزقة حفتر الروس : في قلب مجموعة فاغنر" يكشف الوثائقي النقاب عن استخدام عناصر فاغنر أسلحة متطورة التي لايمكن ، حسب شهادة خبراء، الا أن تأتي من الترسانة العسكرية الروسية. ورغم أنه من النادر جداً أن يتحدث أي من موظفي فاغنر بشكل علني، فإن اثنين من المقاتلين السابقين تحدثا في الوثائقي عن نوعية الأشخاص الذين ينجذبون إلى هذه المنظمة ودوافعهم وأهداف المنظمة..

صحفيا بي بي سي نيوز عربي وبي بي سي نيوز روسي نادر ابراهيم وايليا بارابانوف يكشفان عن جهاز كمبيوتر تابليت تركه أحد مقاتلي فاغنر بعدما أجبرت مجموعته على الانسحاب من أطراف العاصمة الليبية طرابلس في ربيع 2020 ويحللان محتوياته. وتضم أسرار التابليت التي أميط اللثام عنها صورا لطائرات استطلاع مسيرة وكتيبات إرشادية للألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة.وأتاحت الخرائط العسكرية رؤية معمقة للعمليات التي تنفذها المجموعة وكذلك الأسماء الحركية لمقاتلي فاغنر، الأمر الذي ساعد فريق بي بي سي على التعرف على هوية بعض منهم. وقد وفر التابليت كذلك أدلة على ضلوع المرتزقة الروس في عمليات زرع ألغام وشراك خداعية حول منازل المدنيين.

ويضم الفيلم الوثائقي روايات عن ما يشتبه بأن يكون جرائم حرب أخرى، منها القتل المتعمد لمدنيين. ويصف أحد القرويين الليبيين كيف أن المقاتلين، الذي يعتقد أنهم من مجموعة فاغنر ، اختطفوا أباه وأخويه الاثنين ونسيبهم ثم أعدموهم. وقد نجا هذا الشاهد الذي كان معصوب العينيين بأن تظاهر بالموت لكنه تمكن رغم ذلك من رؤية ملامح القتلة. وقد ساعدت شهادته ، إلى جانب صور مقاتلي فاغنر ، فريق بي بي سي على تحديد هوية أحد المشتبه بهم من القتلة- وهو مرتزق متهم أيضاّ بالضلوع في إعدام جنود أوكرانيين في إقليم دونباس.

ويروي محمد، وهو قائد شاب في قوات حكومة طرابلس، تفاصيل ما يقول إنها جريمة حرب أخرى، إذ يحكي لنا كيف تغلب المقاتلون الروس على جنوده بفضل تفوق عتادهم وتدريبهم. ويصف كيف أن أحد رجاله قد أطلقت عليه النيران وهو يحاول الاستسلام . وأن أربعة من رجاله مازالوا في عداد المفقودين.

وقد حصلت بي بي سي على وثائق تربط بين مرتزقة فاغنر في ليبيا وشركة ايفرو بوليس وهي شركة روسية يعتقد أنها من بين الشركات المستفيدة من عقود تطوير حقول النفط والغاز في سوريا. ويوضح التحقيق أن يفغيني بريغوزين ، وهو ثري روسي يتمتع بنفوذ واسع ويخضع لعقوبات أمريكية ، يرتبط بكل من ايفرو بوليس وفاغنر حسب ما أوردت وسائل إعلام روسية وتقارير استخباراتية.

وصرح متحدث باسم يفغيني بريغوزين لبي بي سي بأن رجل الأعمال الروسي لاعلاقة له البتة بايفرو بوليس أو فاغنر. وقد علق السيد بريغوزين قائلاً: "لم أسمع بأي انتهاكات لحقوق الانسان في ليبيا من جانب الروس وأنا على يقين بأن هذه محض كذبة".

ويشير أحد المستندات إلى طلب إرسال معدات عسكرية لدعم عمليات فاغنر المتواصلة في ليبيا، وهو موجه إلى " مدير عام" لم يذكر اسمه ويعتقد البعض أنه بريغوزين. وأخبر محلل عسكري بي بي سي بأن المستند يشير، خلافاً للنفي الروسي الرسمي، إلى أن مثل هذه المعدات العسكرية المتطورة لايمكن أن يوفرها إلا الجيش الروسي."

وقد وجهت بي بي سي طلباً لوزارة الدفاع الروسية ووزارة الشؤون الخارجية للرد على الادعاءات المذكورة في الفيلم ومازالت تنتظر الإجابة.

ويقول مخرج الوثائقي والمشرف عليه نيك ستيردي إن " هذا الفيلم يفتح نافذة غير مسبوقة على أنشطة مجموعة فاغنر وعلاقتها بالدولة الروسية، كما يكشف النقاب عن أدلة تفصيلية ودامغة على ضلوع مرتزقة روس في القتال ضد الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس ويكشف عن إفادات قوية تربط بين مقاتلي فاغنر وجرائم حرب ارتكبت في ليبيا".

ويضيف رئيس قسم الوثائقيات في بي بي سي نيوز عربي كريستوفر ميتشيل قائلاً إن "الفيلم يربط بين تحقيقين أجريا في كل من طرابلس وموسكو. وباعتباره عملا مشتركاً بروح الفريق الواحد بين بي بي سي نيوز عربي وبي بي سي نيوز روسي ،فإن هذا الوثائقي يظهر على نحو عملي وجلي مدى استفادة أقسام خدمة بي بي سي العالمية بلغاتها المختلفة من التعاون الصحفي فيما بينها وتبادل الخبرات والأفكار."

"مرتزقة حفتر الروس: في قلب مجموعة فاغنر" سيعرض عبر بي بي سي نيوز عربي (اليوم عند السابعة وخمس دقائق بتوقيت غرينتش) وبي بي سي نيوز روسي وباللغة الانجليزية على موقع بي بي سي نيوز وبي بي سي آي بلاير وعلى موقع يوتيوب.

بي بي سي نيوز عربي وبي بي سي نيوز روسي هما جزء من خدمة بي بي سي العالمية (بي بي سي ورلد سيرفيس)

Reporters: Ilya Barabanov and Nader Ibrahim

المراسلان: ايليا بارابانوف ونادر ابراهيم

Producer/director: Nick Sturdee

المخرج/ المعد: نيك ستيردي

Executive producers: Kateryna Khinkulova and Paul Mitchell