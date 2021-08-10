يوتيوبر سوري وزوجته يثيران الجدل بسبب حفل "جنس الجنين" بالأهرامات
يوتيوبر سوري وزوجته يثيران الجدل بسبب حفل "جنس الجنين" بالأهرامات
أثار اليوتيوبر السوري سيامند وزوجته العراقية شهد الجدل بعد إقامة حفل خاص للإعلان عن جنس جنينهما بإضاءة الأهرامات في مصر، حيث نفت شركة الصوت والضوء المصرية إقامة الحفل وأضافت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدهما.
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