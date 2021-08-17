لماذا أثار تمثال إلهة الحب الرومانية فينوس الجدل في الكويت؟
لماذا أثار تمثال إلهة الحب الرومانية فينوس الجدل في الكويت؟
وضع أحد المحلات التجارية في الكويت مجسمات قيل إنها لفينوس، إلهة الحب الرومانية، في مدخل المحل كجزء من الديكور، لكن البعض لم يعجبه الأمر فاشتكى لوزارة التجارة التي قامت بإزالتها معتبرة أنها تخالف الشريعة الإسلامية.
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