لماذا أثار تمثال إلهة الحب الرومانية فينوس الجدل في الكويت؟

قبل 15 دقيقة

وضع أحد المحلات التجارية في الكويت مجسمات قيل إنها لفينوس، إلهة الحب الرومانية، في مدخل المحل كجزء من الديكور، لكن البعض لم يعجبه الأمر فاشتكى لوزارة التجارة التي قامت بإزالتها معتبرة أنها تخالف الشريعة الإسلامية.