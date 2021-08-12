بي بي سي إكسترا: هل يرى الشباب العربي مستقبله داخل الوطن أو في المهجر؟

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لكن من هم الشباب؟ الأمم المتحدة تقول هم الأشخاص ما بين الخامسة عشر والرابعة والعشرين، لكنها تشرح بأن هذا التعريف وضع بغرض الإحصاء فقط. ومن بين محاور اليوم الدولي، حماية الشباب في الفضاء المدني، هنا تساءلنا في إكسترا عن الشباب الذي يعيش في بلدان تواجه تحديات أمنية مثل العراق، وتساءلنا ترى كيف يعيش الشباب العراقي الأوضاع في بلاده، ما موقفه من إعلان انسحاب القوات الأمريكية مع نهاية العام؟ ما هي آماله وطموحاته؟ مراسل إكسترا في العراق أحمد فاضل قدم لنا إجابة في التقرير الذي تحدث فيه إلى شباب بين السابعة عشر والخامسة والعشرين.