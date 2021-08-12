استمرار الجدل حول أول انتخابات تشريعية في قطر

قبل 45 دقيقة

تحقق السلطات القطرية مع سبعة أشخاص بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة نعرات قبلية. ولم يذكر بيان الداخلية أسماء المتهمين، لكن القرار جاء بعد انتقادات وجهتها قبيلة آل مرة ضد قانون الانتخابات الذي تقول إنه يحول دون مشاركتها في أول انتخابات تشريعية في البلاد.