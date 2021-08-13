صورة للسفير الروسي ونظيره البريطاني تثير غضبا في إيران

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تسببت صورة لسفيري بريطانيا وروسيا لدى إيران في استدعاء الخارجية الإيرانية للدبلوماسيين وتقديم احتجاج رسمي لهما. الصورة نشرتها السفارة الروسية في طهران على صفحتها عبر تويتر وتجمع بين السفير ليفان جاغريان ونظيره البريطاني سيمون شركليف وهما يجلسان في البهو الخارجي للسفارة. وتحاكي الصورة صورة شهيرة التقطت إبان الحرب العالمية الثانية لكل من رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ورئيس الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين.