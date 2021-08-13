عمدة ياباني يعتذر بعد "عض" ميدالية ذهبية خاصة برياضية
عمدة ياباني يعتذر بعد "عض" ميدالية ذهبية خاصة برياضية
اعتذر عمدة مدينة ناغويا اليابانية بعد "عض" الميدالية الذهبية الأولمبية للاعبة السوفتبول ميو غوتو التي قامت بزيارة لمكتبه بعد فوز اليابان على الولايات المتحدة في النهائي. واتهم الكثيرون العمدة بتجاهل قواعد كوفيد-19 بسبب ما فعله، وقال مسؤولون أولمبيون إنهم سيستبدلون ميدالية غوتو بميدالية جديدة.
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