حسن ناظم: مقاطعة كتل سياسية يؤثر على إمكانية إجراء الانتخابات

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أكد الدكتور حسن ناظم الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية ووزير الثقافة والآثار عزم الحكومة العراقية على إجراء الانتخابات في موعدها في اكتوبر- تشرين الأول القادم. وأقرّ الدكتور ناظم وجود تحديات تواجه إجراء الانتخابات ومن بينها انسحاب بعض القوى السياسية التي تقوم الحكومة بمحاورتها. وأشار الدكتور ناظم أيضاً إلى جدية الحكومة الحالية في مكافحة الفساد وتحقيق الأمن خلال إنجاز التحقيقات وإحالة المتورطين إلى المحاكم.

يقول الدكتور ناظم إنّ الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها فما هي الإجراءات التي تتخذها لإتمامها؟ يؤكد المتحدث باسم الحكومة العراقية اختلاف الحكومة الحالية عن سابقاتها فما هي ملامح ذلك الاختلاف؟ وماذا عن مشروع قانون جهاز الأمن الوطني؟ وما هي المراحل التي مر بها حتى الآن؟ يؤكد الدكتور ناظم انسحاب القوات الأمريكية أواخر العام الجاري وفق اتفاق بايدن والكاظمي فكيف ينظر إلى توجس بعض القوى العراقية من ذلك؟ وما هي الفوائد الأخرى التي قد تترتب علي اتفاق الطرفين؟