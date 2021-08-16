الموضة والثياب والأزياء ولكن بمنظور بيئي

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الموضة والثياب والأزياء ولكن بمنظور بيئي

قبل 6 دقيقة

الموضة والثياب والأزياء، ولكن بمنظور بيئي، هو موضوع حلقة بي بي سي إكسترا التلفزيوني. فقد أصبحت الآثار السلبية لصناعة الأزياء مشكلة عالمية، ولهذا برز مصطلح "الموضة المستدامة"، بحيث تلبي حاجات السوق الراهنة والمستقبلية مع الحفاظ على بيئة نظيفة وظروف اجتماعية سليمة للعاملين في هذا القطاع.

تعتبر صناعة الأزياء من أكثر الصناعات الملوّثة في العالم بحسب الأمم المتحدة. فهل أنتم على استعداد لتغيير نمط حياتكم من أجل الحد من التلوّث الناجم عن الأزياء؟

ما هي الحلول التي تقدمها الموضة المستدامة؟ وهل هناك اهتمام ووعي لدى الشباب العربي حول هذه الموضة؟ تستضيف الحلقة الممثلة المصرية سارة عبد الرحمن، والمهندسة البيئية ومصممة الأزياء البحرينية روان مكّي، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من تساؤلات.

تذهب كاميرا البرنامج إلى الأردن، حيث يلبس مجد وساري ملابس مستعملة فقط منذ سنوات. تستعرض مجد أزياءها المقتناة من سوق "البالة" على الانستاغرام وكأنها من ماركات عالمية. شاهدوا الحلقة للمزيد من التفاصيل.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.