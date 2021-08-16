بلدك بها بحر ومناظر خلابة .. هل تقضي عطلتك فيها أو تسافر؟
بلدك بها بحر ومناظر خلابة .. هل تقضي عطلتك فيها أو تسافر؟
رغم برنامج حكومي لخفض أسعار السياحة للأردنيين داخل البلاد فضل الكثيرون السفر إلى الخارج
في الأردن، شارك أكثر من خمسة وأربعين ألف شخص في برنامج حكومي لتشجيع السياحة الداخلية، بدلا من قضاء الإجازات خارج المملكة..
إلا أن برنامج "أردننا جنة" الحكومي، ورغم تقديمه رحلات داخلية بأسعار مخفضة، لم يكن مقنعا لعدد اخر من الأردنيين، الذين يجدون أن السياحة الخارجية أقل تكلفة،
المزيد في تقرير مراسل إكسترا في الاردن محمد عدنان