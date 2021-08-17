كيف أثر جفاف المياه على القطاعات المختلفة في العراق؟

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كيف أثر جفاف المياه على القطاعات المختلفة في العراق؟

قبل ساعة واحدة

العطش أو الرجوع لاتفاقية الجزائر هكذا اختصرت بعض الصحف المحلية والعربية الخلاف بين إيران والعراق حول توزيع المياه بين البلدين، حيث ترفض إيران الجلوس إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم اعادة تفعيل اتفاقية الجزائر التي وقعت بين البلدين في السبعينيات، حسب ما صرح به مسؤول عراقي بارز.