كيف أثر جفاف المياه على القطاعات المختلفة في العراق؟
كيف أثر جفاف المياه على القطاعات المختلفة في العراق؟
العطش أو الرجوع لاتفاقية الجزائر هكذا اختصرت بعض الصحف المحلية والعربية الخلاف بين إيران والعراق حول توزيع المياه بين البلدين، حيث ترفض إيران الجلوس إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم اعادة تفعيل اتفاقية الجزائر التي وقعت بين البلدين في السبعينيات، حسب ما صرح به مسؤول عراقي بارز.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه العراق أزمة جفاف غير مسبوقة بسبب انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات. أثر هذه الأزمة على الزاراعة وقطاعات أخرى بالإضافة إلى تأثيره على العائلات العراقية يرصده لنا مراسل بي بي سي اكسترا في بغداد احمد فاضل .