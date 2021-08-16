هل تم إطلاق الغاز المسيل للدموع في حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة؟
هل تم إطلاق الغاز المسيل للدموع في حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة؟
أثارت حفلة للنجم المصري عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة ضجة واسعة بعدما اتهم البعض الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير التي لم تتمكن من دخول الحفل على الرغم من شرائهم تذاكر. وقد نفت السلطات المصرية صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل الغاز.
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