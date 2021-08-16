فوضى في مطار كابل وسط محاولة الآلاف الفرار

قبل ساعة واحدة

أحكمت حركة طالبان سيطرتها على العاصمة كابل، ليكتمل بسط نفوذها على البلاد. وأظهرت عدة مقاطع فوضى في مطار كابل وسط محاولة آلاف الأفغان الفرار من البلاد. وأثارت سيطرة طالبان على أفغانستان مخاوف الدول الغربية، فيما أبدى عدد من الدول المجاورة الاستعداد للتعامل مع الحركة.