روبوتات تساعد في فهم عمل الخلايا في جسم الإنسان عبر حركتها

قبل 23 دقيقة

إنه روبوت صغير يعمل بطريقة فريدة من نوعها لمساعدة العلماء في أبحاثهم حول عمل الخلايا في جسم الإنسان.

نتعرف مع نسيم رمضان على هذه الروبوتات التي تم تطويرها في جامعة كولومبيا الأمريكية.