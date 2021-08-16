روبوتات تساعد في فهم عمل الخلايا في جسم الإنسان عبر حركتها
روبوتات تساعد في فهم عمل الخلايا في جسم الإنسان عبر حركتها
يسمى هذا الروبوت بـ "روبوت الذرة".
إنه روبوت صغير يعمل بطريقة فريدة من نوعها لمساعدة العلماء في أبحاثهم حول عمل الخلايا في جسم الإنسان.
نتعرف مع نسيم رمضان على هذه الروبوتات التي تم تطويرها في جامعة كولومبيا الأمريكية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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