موقع أثري يحوي بقايا متحجرة لكائنات تعود إلى أكثر من 160 مليون سنة

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موقع أثري يحوي بقايا متحجرة لكائنات تعود إلى أكثر من 160 مليون سنة

قبل 8 دقيقة

عثر زوجان بريطانيان على موقع أثري يحوي بقايا متحجرة لكائنات يقول العلماء أنها تعود إلى أكثر من 160 مليون سنة.

استخدمت "سالي" وزوجها "نيفيل" خرائط جوجل للتعرف على الموقع خلال فترة الإغلاق نهاية العام الماضي ثم زارا الموقع ليتفاجئا بالعدد الهائل من الكائنات القديمة المحفوظة بشكل كامل تحت الأرض في تلك المنطقة.

اكتشف العلماء في متحف التاريخ الطبيعي حتى الآن على 3 كائنات جديدة لم تكن معروفة للوسط العلمي قبل الآن.

تحدث أنيس القديحي مع الزوجين حول هذا الاكتشاف وأيضاً مع أحد الباحثين الذين قاموا بالتنقيب في المكان.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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