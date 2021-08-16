تقنيات جديدة لتحقيق صناعة مستدامة صديقة للبيئة

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تقنيات جديدة لتحقيق صناعة مستدامة صديقة للبيئة

قبل 9 دقيقة

إلى أي مدى تساهم صناعة ملابسنا في الإضرار بالبيئة التي نعيش بها؟

تعتبر صناعة النسيج في مقدمة الصناعات التي تساهم في التلوث الصناعي.

ولكن بعض الشركات تحاول طرح تقنيات جديدة لتحقيق صناعة مستدامة صديقة للبيئة وباستخدام موارد أقل، مثل الأقمشة التي استخدمت لتصنيع لباس الفريق الوطني الأميركي المشارك في أولمبياد طوكيو.

لنتعرف على طريقة تصنيع هذه الأنسجة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@

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