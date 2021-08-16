ماذا في لعبة Sonic المتعلقة في اولمبياد طوكيو 2020؟
ماذا في لعبة Sonic المتعلقة في اولمبياد طوكيو 2020؟
ستأخذكم لعبة Sonic at the Olympic Games إلى اليابان وستزورون أجمل المعالم السياحية في طوكيو.
ستتنافسون على الميداليات الذهبية وبإمكتنكم المنافسة ضمن قائمة بلدكم.
يمكنكم تحميل اللعبة مجاناً من منصتي آبل وجوجل بلاي.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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