تعرفوا على تطبيق Pixtica لالتقاط الصور والفيديو
تعرفوا على تطبيق Pixtica لالتقاط الصور والفيديو
Pixtica تطبيق لديه خيارات كثيرة في التقاط الصور والفيديوهات بهاتفك المحمول.
هو تطبيق مجاني، مع إمكانية دفع اشتراك للحصول على ميزات وخصائص إضافية.
بالنسخة المجانية، تحصل على العديد من الفلاتر ومسجل جيف.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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