حسن ناظم: اجتماع إقليمي في بغداد نهاية أغسطس الجاري

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حسن ناظم: اجتماع إقليمي في بغداد نهاية أغسطس الجاري

قبل 34 دقيقة

قال الدكتور حسن ناظم المتحدث باسم الحكومة العراقية ووزير الثقافة والآثار إنّ الاجتماع الذي سيعقد في بغداد نهاية الشهر الجاري ويضم عدداً من دول الجوار على رأسها السعودية وإيران سيتطرق للعديد من القضايا وليس العلاقات السياسية المتوترة فحسب. وأكّد المتحدث باسم الحكومة العراقية على انّ انسحاب القوات الأمريكية القتالية من بلاده في الحادي والثلاثين من ديسمبر /كانون الأول بات اتفاقاً مبرماً ولن يؤثر على الوضع الأمني في البلاد.

يقول الدكتور ناظم إنّ الاجتماع الذي سيضم عدداً من دول المنطقة سيتطرق إلى قضايا عابرة للحدود، فما هي تلك القضايا؟ وماهي الظروف التي تشجّع الدعوة إليه؟ وماهي الدول التي وُجهت إليها الدعوة لحضور الاجتماع المرتقب؟

يشدّد المتحدث باسم الحكومة العراقية على أنّ انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق لم يكن ارتجالياً، فما هي الجهة التي تقف وراء قرار الانسحاب؟ يشير وزير الثقافة والآثار العراقي إلى مساعدة الأمم المتحدة لبلاده في استرداد الآثار المهربة منها، فكم يبلغ عدد القطع الأثرية المستردة مؤخراً؟ وما هي جهود الحكومة لمواجهة عمليات سرقة وتهريب الاثار العراقية ؟