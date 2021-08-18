عودة زعيم طالبان الملا عبد الغني برادار إلى أفغانستان
عودة زعيم طالبان الملا عبد الغني برادار إلى أفغانستان
بينما العالم يستفيق من صدمة حكم طالبان تبدأ الحركة دون هوادة بتنظيم صفوفها دبلوماسيا، وتعزف على أوتار تأمل أن يطرب لها الغرب، أما الولايات المتحدة فرئيسها جو بايدن والعالم الغربي فيواجهان انتقادات متزايدة وأسئلة صعبة حول الانسحاب من أفغانستان ومستقبل البلاد.
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