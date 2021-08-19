هل يفسد تصوير لحظات الحياة المهمة متعة عيشها؟

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هل يفسد تصوير لحظات الحياة المهمة متعة عيشها؟

قبل 25 دقيقة

يحتفل العالم اليوم بالتصوير الفوتوغرافي، ومع انتشار الهواتف الذكية بكاميراتها المتقدمة قد تمر بنا لحظات نشعر برغبة ملحة في تخليدها إما من خلال صورة أو مقطع فيديو حتى يصبح من السهل الرجوع إليها.

والمناسبات الاجتماعية من أبرز ما يحرص الناس على توثيقه، ومع تعدد الكاميرات والتطبيقات التي تضفي على الصور العديد من المحسنات أصبح الأمر أسهل وحتى أمتع خاصة بالنسبة لأولئك الذين يهوون نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.