كيف يؤثر الزهايمر على أسرة المريض؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كيف يؤثر الزهايمر على أسرة المريض؟

قبل 13 دقيقة

يأمل باحثون في إيجاد علاج لآثار الزهايمر المدمرة على المخ بعد اكتشاف هرمون تفرزه العضلات أثناء ممارسة الرياضة قد يؤدي إلى تحسين القدرات الإدراكية.

توصلت دراسة حديثة إلى أن هرمون آيريسين ربما يحمل أملاً في التوصل إلى علاج لآثار الزهايمر الذي يتسبب في ضمور خلايا المخ ويؤدي إلى الخرف وعادة ما يصيب الأشخاص في مرحلة الشيخوخة.

ويسعى الباحثون لاستخدام هذا الهرمون لإنتاج علاج لمرض الزهايمر، الذي لا يصيب الشخص بمفرده بل يؤثر على كافة أفراد أسرته.