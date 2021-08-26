كيف يؤثر الزهايمر على أسرة المريض؟
كيف يؤثر الزهايمر على أسرة المريض؟
يأمل باحثون في إيجاد علاج لآثار الزهايمر المدمرة على المخ بعد اكتشاف هرمون تفرزه العضلات أثناء ممارسة الرياضة قد يؤدي إلى تحسين القدرات الإدراكية.
توصلت دراسة حديثة إلى أن هرمون آيريسين ربما يحمل أملاً في التوصل إلى علاج لآثار الزهايمر الذي يتسبب في ضمور خلايا المخ ويؤدي إلى الخرف وعادة ما يصيب الأشخاص في مرحلة الشيخوخة.
ويسعى الباحثون لاستخدام هذا الهرمون لإنتاج علاج لمرض الزهايمر، الذي لا يصيب الشخص بمفرده بل يؤثر على كافة أفراد أسرته.
بسنت أكرم تحدثت إلى عدد ممن خاضوا رحلة الزهايمر مع ذويهم وأعدت هذا التقرير.