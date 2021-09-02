كيف يتعامل الجزائريون مع الانقطاع المتكرر للمياه؟

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كيف يتعامل الجزائريون مع الانقطاع المتكرر للمياه؟

قبل 7 دقيقة

شهدت الجزائر احتجاجات في عدد من المدن بسبب التذبذب في توزيع المياه على المنازل والمحال التجارية.

الانقطاعات المتكررة في المياه والتي وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 10 أيام، نتجت عن انخفاض منسوب السدود التي تمد العاصمة بالمياه، والتي قيل إنها تعود إلى التغيرات المناخية وشح الأمطار.

يذكر أن الحكومة الجزائرية أوقفت عقد الشركة الفرنسية التي تقوم بمهام توزيع المياه في العاصمة منذ خمسة عشر عاماً وسط اتهامات للشركة بالتقصير والفشل في أداء مهامها.