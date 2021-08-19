أول ظهور للرئيس الأفغاني السابق أشرف غني بعد وصوله أبو طبي
أول ظهور للرئيس الأفغاني السابق أشرف غني بعد وصوله أبو طبي
قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني إنه يساند المحادثات بين حركة طالبان ومسؤولين حكوميين سابقين كبار وإنه "يجري محادثات" للعودة إلى أفغانستان. كلام غني جاء في رسالة مصورة نشرها على صفحته على فيسبوك في أول ظهور له منذ وصوله إلى أبو ظبي.
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