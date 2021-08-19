ما قصة متظاهري تشرين الذين قالوا إنهم منعوا من دخول كربلاء؟

قبل 14 دقيقة

توافد مئات الآلاف من رجال ونساء وشباب وكبار في السن إلى كربلاء للاحتفال بذكرى عاشوراء، جاؤوا غالبيتهم من مناطق مختلفة من العراق، لكن أيضاً من دول أخرى مثل الهند وإيران. لكن بعض العراقيين قالوا إنهم لم يستطيعوا الاحتفال في المدينة المقدسة، فمن هم متظاهري تشرين الذين قالوا إنهم منعوا من دخول كربلاء؟