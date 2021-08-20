حساب دار الإفتاء المصرية على تطبيق تيك توك يثير الجدل

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دشنت دار الإفتاء في مصر مؤخرا حسابا على تطبيق تيك توك ليضاف إلى حساباتها الأخرى على وسائل التواصل .. لكن الحساب الجديد أحدث جدلا كبيرا، خصوصا أنه أتى بعد عدة محاكمات لفتيات بسبب هذا التطبيق والاعتقاد السائد أنه تطبيق للشباب والتسلية.