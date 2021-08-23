الإعدام لقاتل مدير بلدية كربلاء واستمرار الجدل على إدانة عناصر حمايته
الإعدام لقاتل مدير بلدية كربلاء واستمرار الجدل على إدانة عناصر حمايته
حكمت محكمة جنايات كربلاء بالإعدام بحق قاتل مدير بلدية كربلاء، عبير الخفاجي، وقد صدر حكم سابق بالطرد والسجن 12 عاما بحق القوة الأمنية التي رافقت الخفاجي عندما قتل، ما دفع أهالي أفراد حمايته للمطالبة بتخفيف الحكم ضدهم.
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