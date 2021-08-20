ما خطورة المعدات العسكرية الأمريكية بأيدي طالبان؟

قبل 5 دقيقة

كثير من العتاد كانت غنيمة سهلة لحركة طالبان التي سيطرت على أغلب أنحاء أفغانستان ويبدو أن مقاتلي الحركة حرصوا على نشر فيديوهات وهم يتفقدون القواعد العسكرية وما بداخلها من مروحيات وعربات هامفيز. بالطبع تسببت هذه الصور لانتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة مع تصريحات مسؤولين أمريكيين بأن ليس لديهم فكرة واضحة عن مكان كل قطعة من المعدات.