هالة الوردي: الوازع الديني الذي يُجيّش الناس قد يدفعهم لارتكاب فظاعات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

هالة الوردي: الوازع الديني الذي يُجيّش الناس قد يدفعهم لارتكاب فظاعات

قبل 16 دقيقة

ْقالت الدكتورة هالة الوردي الأكاديمية والكاتبة التونسية إنّ الإسلام السياسي الذي يحاول توظيف الدين للحكم بدأ مباشرة بعد وفاة النبي محمد. وترى الدكتورة هالة أنّ اختلاط بعض القضايا لاسيما السياسية بالمقدسات يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنف وأنّ الوازع الديني الذي يُجيش الناس ويُحمسهم قد يدفعهم إلى ارتكاب فظاعات دون تردد حسب قولها

تقول الدكتورة هالة إنّ الإسلام السياسي يندرج تحت ما تصفه بالمكيافيلية، فلماذا؟ وكيف تنظر إلى تاريخ الإسلام في فتراته الأولى؟ وما تقييمها لتاريخ البشرية عموما بما فيها الديمقراطيات التي تصفها بالعريقة؟ تنفي الدكتور هالة عن صحابة النبي محمّد صفة القدسية فمن أين استقت معلوماتها عنهم؟ وكيف تنظر إلى ما كُتب عن النبي محمّد وفترة وجوده؟