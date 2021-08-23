بي بي سي إكسترا: أسر ضحايا العنف الطائفي في العراق لا يزالون يحملون أوزاره
بي بي سي إكسترا: أسر ضحايا العنف الطائفي في العراق لا يزالون يحملون أوزاره
رغم انحسار العنف الطائفي في العراق، الا ان أوزار هذا العنف وتبعاته لم تنته حتى الآن فعلى سبيل المثال، هنالك آلاف من أسر ضحايا العنف الطائفي الذين لا يزالون يرزحون تحت وطأة الفقر بعد فقدان رب الأسرة الذي قتل بسبب هويته الطائفية.
وبمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين او المعتقد الذي وافق الأحد الثاني والعشرين من أغسطس آب ، التقى مراسل بي بي سي اكسترا في العراق احمد فاضل بعض أفراد أسر ضحايا العنف الطائفي في العراق.