بي بي سي إكسترا: أسر ضحايا العنف الطائفي في العراق لا يزالون يحملون أوزاره

قبل 19 دقيقة

رغم انحسار العنف الطائفي في العراق، الا ان أوزار هذا العنف وتبعاته لم تنته حتى الآن فعلى سبيل المثال، هنالك آلاف من أسر ضحايا العنف الطائفي الذين لا يزالون يرزحون تحت وطأة الفقر بعد فقدان رب الأسرة الذي قتل بسبب هويته الطائفية.