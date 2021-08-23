دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول زواج "البارت تايم"
دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول زواج "البارت تايم"
بعد الضجة التي حدثت على مواقع التواصل، حول ما أطلق عليه اسم زواج "بارت تايم" والذي يعني زواجا "جزئيا" أو ليس كامل الوقت، علقت دار الإفتاء المصرية أنه لا ينبغي الانسياق وراء ما وصفته بدعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج ، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم.
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