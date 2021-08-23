تعرفوا على تطبيق Automate للمساعدة في ترتيب بعض المهام المتكررة

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تعرفوا على تطبيق Automate للمساعدة في ترتيب بعض المهام المتكررة

قبل 15 دقيقة

كثيراً ما تأخذ بعض المهام المتكررة الكثير من وقتنا، بينما يمكن أن نجعلها تحدث تلقائياً بفضل تطبيقات مثل Automate.

بالإمكان مثلاً إرسال رسالة نصية حين تصل إلى موقع جغرافي معين أو تغيير مستوى الصوت وضوء الشاشة حسب التطبيق المشتخدم. الإمكانيات لا متناهية.

تطبيق Automate يسمح للجميع باستخدامه بتعلم مبادئ بسيطة عبر صفحة التطبيق وبفضل التبادل المتاح بين المستخدمين

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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