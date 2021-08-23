تقنيات السيارات ذاتية القيادة تستخدم لرصد مخالفات التباعد الاجتماعي

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تقنيات السيارات ذاتية القيادة تستخدم لرصد مخالفات التباعد الاجتماعي

قبل ساعة واحدة

لا شك أن أزمة كورونا العالمية غيرت الكثير من خططنا على الصعيدين الشخصي والعملي.

ونحن في برنامج 4تك أيضاً اضطررنا للعمل من المنزل في معظم الأحيان والمجيء الى مبنى بي بي سي للتصوير أحياناً.

نعرفكم اليوم على تقنيات السيارات ذاتية القيادة لقياس قيود التباعد الاجتماعي ورصد مخالفاتها.

يتحدث نسيم رمضان مع طالب دكتوراه من جامعة EPFL السويسرية للتعرف أكثر على هذه التقنية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا