مشروع مبتكر لبحث و تشخيص وعلاج اضطرابات النوم بمشاركة 40 ألف شخص

قبل ساعة واحدة

يعاني حوالي مليار إنسان من اضطرابات ولكن قد يحتاج بعضهم لعلاج في موضوع التنفس خلال النوم ومعرفة من يحتاج لعلاج قد يتطلب معلومات أكثر ومعرفة الأشخاص الذين لا يحتاجون بشدة لتدخيل علاجي.