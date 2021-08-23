مشروع مبتكر لبحث و تشخيص وعلاج اضطرابات النوم بمشاركة 40 ألف شخص
مشروع مبتكر لبحث و تشخيص وعلاج اضطرابات النوم بمشاركة 40 ألف شخص
يعاني حوالي مليار إنسان من اضطرابات ولكن قد يحتاج بعضهم لعلاج في موضوع التنفس خلال النوم ومعرفة من يحتاج لعلاج قد يتطلب معلومات أكثر ومعرفة الأشخاص الذين لا يحتاجون بشدة لتدخيل علاجي.
ومن جامعة ريكيفيك الآيسلندية، نتعرف مع أنيس القديحي على مشروع مبتكر لبحث وتشخيص وعلاج اضطرابات النوم بمشاركة 40 ألف شخص.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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