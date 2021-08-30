خطآن بروتوكولي ومعلوماتي لوزير خارجية إيران في قمة بغداد يثيران جدلا في العراق
خطآن بروتوكولي ومعلوماتي لوزير خارجية إيران في قمة بغداد يثيران جدلا في العراق
أثارت صورة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في ختام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة جدلا واسعا بسبب وقوفه في الصف المخصص لرؤساء الدول، مما جعل الكثيرين يتساءلون ما إذا كان قد خرق البروتوكول
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