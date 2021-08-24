بي بي سي إكسترا: هل تغيرت تربية الأطفال بين الماضي والحاضر؟
بي بي سي إكسترا: هل تغيرت تربية الأطفال بين الماضي والحاضر؟
صدر مؤخراً كتاب لخبيرة التربية الأمريكية إميلي أوستر بعنوان "The Family Firm" يحتوي على إرشادات للآباء تساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة لتربية أبنائهم بشكل ينطوي على قدر أقل من التوتر والقلق..
الكتاب يركز على الشريحة العمرية ما بين 5 سنوات إلى 12سنة، ويحاول الإجابة على تساؤلات تراود الكثير من الآباء مثل: متى يجب شراء هاتف محمول للطفل؟ وما الموعد الأمثل لذهاب الطفل للنوم؟ وهل يجب أن يمارس الطفل رياضة ما؟ إلى غيرها من الأسئلة التي تقض مضاجعهم.
فكرة الكتاب جعلتنا نتساءل هل اختلف مفهوم التربية بين الماضي والحاضر؟ وهل لا نزال نتبع نفس أساليب التربية التي نشأنا عليها أم نحاول تفاديها؟
أمنية الخياط تحاول الإجابة عن هذه الأسئلة في التقرير التالي