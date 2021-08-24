بي بي سي إكسترا: هل تغيرت تربية الأطفال بين الماضي والحاضر؟

قبل 56 دقيقة

الكتاب يركز على الشريحة العمرية ما بين 5 سنوات إلى 12سنة، ويحاول الإجابة على تساؤلات تراود الكثير من الآباء مثل: متى يجب شراء هاتف محمول للطفل؟ وما الموعد الأمثل لذهاب الطفل للنوم؟ وهل يجب أن يمارس الطفل رياضة ما؟ إلى غيرها من الأسئلة التي تقض مضاجعهم.