طفلة جزائرية تفوز بالمرتبة الأولى في بطولة دولية للحساب الذهني

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فازت الطفلة الجزائرية سجود رحاحلة بالمرتبة الأولى في كأس العالم للحساب الذهني في مسابقة دولية للحساب الذهني أقيمت في تايوان. وتمكنت سجود من إنهاء 500 عملية رياضية خلال 3 دقائق فقط. وشارك في المسابقة ألف متسابق من 30 دولة على الإنترنت.