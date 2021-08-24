طفلة جزائرية تفوز بالمرتبة الأولى في بطولة دولية للحساب الذهني
طفلة جزائرية تفوز بالمرتبة الأولى في بطولة دولية للحساب الذهني
فازت الطفلة الجزائرية سجود رحاحلة بالمرتبة الأولى في كأس العالم للحساب الذهني في مسابقة دولية للحساب الذهني أقيمت في تايوان. وتمكنت سجود من إنهاء 500 عملية رياضية خلال 3 دقائق فقط. وشارك في المسابقة ألف متسابق من 30 دولة على الإنترنت.
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