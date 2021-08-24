السيسي يدعو لإعادة صياغة فهم المعتقد الديني
السيسي يدعو لإعادة صياغة فهم المعتقد الديني
أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدلا على المنصات بعد مداخلة هاتفية له مع احدى القنوات المصرية .. وقال السيسي إن "قضية الوعي بمفهومها الشامل هي القضية الأهم" في مصر، خاصة الوعي بالدين مضيفا أن هناك ضرورة "لإعادة صياغة فهم المعتقد الديني".
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