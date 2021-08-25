توم كروز يهبط من السماء في حديقة عائلة بريطانية
توم كروز يهبط من السماء في حديقة عائلة بريطانية
بعد أن وافقت عائلة بريطانية في منطقة وركشير على هبوط مروحية اضطراريا في حديقة منزلها، تفاجأت أن من فيها هو توم كروز، والذي يتواجد في المملكة المتحدة لتصوير أحدث أفلام سلسلة "مهمة مستحيلة". والتقط كروز بعض الصور مع أفراد العائلة، كما منح أطفال العائلة جولة بالطائرة.
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