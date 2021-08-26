جدل في السعودية لعدم ارتداء مسؤولين الشماغ والعقال في فعالية تقنية

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جدل في السعودية لعدم ارتداء مسؤولين الشماغ والعقال في فعالية تقنية

قبل 35 دقيقة

أثار ظهور مسؤولين سعوديين، بينهم وزير الاتصالات، في فعالية Launch التقنية بالرياض من دون ارتداء الشماغ والعقال التقليدي الجدل على وسائل التواصل بين مرحب ومعارض لذلك. ورد مسؤول بأنهم ظهروا كذلك لجذب شريحة الشباب.

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