جدل في السعودية لعدم ارتداء مسؤولين الشماغ والعقال في فعالية تقنية
جدل في السعودية لعدم ارتداء مسؤولين الشماغ والعقال في فعالية تقنية
أثار ظهور مسؤولين سعوديين، بينهم وزير الاتصالات، في فعالية Launch التقنية بالرياض من دون ارتداء الشماغ والعقال التقليدي الجدل على وسائل التواصل بين مرحب ومعارض لذلك. ورد مسؤول بأنهم ظهروا كذلك لجذب شريحة الشباب.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.