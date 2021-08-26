جائحة كورونا تمنع محمد صلاح من المشاركة في تصفيات كأس العالم مع المنتخب المصري

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جائحة كورونا تمنع محمد صلاح من المشاركة في تصفيات كأس العالم مع المنتخب المصري

قبل 47 دقيقة

اعتذرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي ليفربول عن انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب المصري لتصفيات كأس العالم 2022، وذلك بسبب لقيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا. الاتحاد المصري لكرة القدم قال إنه يواصل اتصالاته مع الفيفا لتسهيل انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم.

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