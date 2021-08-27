روبوت "أطلس" الأمريكي يلعب رياضة الباركور
روبوت "أطلس" الأمريكي يلعب رياضة الباركور
طورت شركة بوسطن ديناميكس الأمريكية روبوتا أسمته أطلس. يمكن للروبوت أن يقوم بحركات مشابهة للاعبي رياضة الباركور، مثل الشقلبة والركض والقفز. "أطلس" يعمل على بطارية وصمامات ووحدة هدروليكية مؤلفة من ثمانية وعشرين مفصلا من أجل تحقيق انسيابية في التنقل.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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