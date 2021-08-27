روبوت "أطلس" الأمريكي يلعب رياضة الباركور

قبل 11 دقيقة

طورت شركة بوسطن ديناميكس الأمريكية روبوتا أسمته أطلس. يمكن للروبوت أن يقوم بحركات مشابهة للاعبي رياضة الباركور، مثل الشقلبة والركض والقفز. "أطلس" يعمل على بطارية وصمامات ووحدة هدروليكية مؤلفة من ثمانية وعشرين مفصلا من أجل تحقيق انسيابية في التنقل.