محمد رمضان يثير الجدل بعد إعلان حصوله على دكتوراه فخرية من لبنان

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محمد رمضان يثير الجدل بعد إعلان حصوله على دكتوراه فخرية من لبنان

قبل 9 دقيقة

زكية خودادي والتي استعدت وتدربت للمشاركة بدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو نشرت مقطع فيديو مؤثر تناشد من خلاله الجميع لمساعدتها بسبب محاصرتها وعدم قدرتها على السفر للمشاركة في الدورة.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: