محمد رمضان يثير الجدل بعد إعلان حصوله على دكتوراه فخرية من لبنان
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محمد رمضان يثير الجدل بعد إعلان حصوله على دكتوراه فخرية من لبنان
زكية خودادي والتي استعدت وتدربت للمشاركة بدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو نشرت مقطع فيديو مؤثر تناشد من خلاله الجميع لمساعدتها بسبب محاصرتها وعدم قدرتها على السفر للمشاركة في الدورة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بإعلان حصوله على دكتوراه فخرية في التمثيل والأداء الغنائي من وزير الثقافة اللبناني، ولقب "سفير الشباب العربي" من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان. حيث نفى وزير الثقافة اللبناني منح رمضان أي دكتوراه أو تكريمه، ونقابة الممثلين أيضا نفت الأمر.