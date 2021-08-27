أبرز العرب الذين خطفوا الأضواء في الألعاب البارالمبية بطوكيو
أبرز العرب الذين خطفوا الأضواء في الألعاب البارالمبية بطوكيو
أصبح لاعب رفع الأثقال الأردني عمر قرادة أول عربي من ذوي الاحتياجات الخاصة يحرز ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو البارالمبية. وخطف لاعب تنس الطاولة المصري إبراهيم حمدتو، الذي يمسك المضرب بفمه، الأضواء بعد أن لعب أمام نظيره الكوري الجنوبي.
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