محمد نعيم في بلا قيود: نظام الحكم سيكون شاملاً للجميع وضامناً للأمن

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محمد نعيم في بلا قيود: نظام الحكم سيكون شاملاً للجميع وضامناً للأمن

قبل 17 دقيقة

أكد الدكتور محمد نعيم عضو المكتب السياسي لحركة طالبان والمتحدث باسم المكتب على استتباب الأمن في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة وأنّ القسم من مطار كابل الذي تعرض لانفجار يوم الخميس يقع تحت سيطرة القوات الأجنبية.

وأشار الدكتور نعيم إلى أنّ القوات الأجنبية هي التي جاءت بآلاف الناس الى محيط المطار وداخله دون وجود خطط أمنية تمنع وقوع حوادث كالتي تعرض لها المطار حسب تعبيره,

فهل تتحمّل القوات الأجنبية مسؤولية الحادث الذي يصفه بالمؤسف؟ وهل تقبل طالبان ببقاء القوات الأجنبية في بلادهم إذا اقتضت الظروف؟ يقول المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان إنّ النظام الذي يسعون لإرسائه سيكون نظاماً شاملاً يوفر الأمن، فماذا عن منطقة بانشير؟ وما هي رؤيتهم للوصول إلى حل بشأنها؟ وماذا عن وضع المرأة وما يثيره البعض من قلق بشان حقوقها؟ ومن يحدد مرجعية التعامل معها؟