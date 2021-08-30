بي بي سي إكسترا: هل يجب تدريس الدين داخل المدارس أم لا ؟

قبل 13 دقيقة

تختلف السياسات التعليمية للدول فيما يتعلق بمادة الدين، فهي إلزامية في بعض الدول، في حين أنها اختيارية أو لا تدرس على الإطلاق في دول أخرى.

في أفغانستان، انتقد وزير التعليم العالي بالإنابة في حركة طالبان عبد الباقي حقاني نظام التعليم الحالي الذي أسسه المجتمع الدولي في البلاد قائلاً إنه أخفق في الالتزام بالمبادئ الدينية، ومتعهداً بتطهيره من كل ما يتعارض مع الإسلام. وفي أيرلندا، أشار تقرير إلى أن ثلثي معلمي التربية الدينية يرون أن المادة يجب أن تكون إلزامية في المراحل التالية للمرحلة الابتدائية.فهل ينبغي أن يكون تدريس مادة الدين في المدارس إلزاميا؟ وكيف يجب أن تكون آلية التدريس؟ وهل توحيد هذه المادة للطلاب من جميع الاديان يعتبر إيجابيا أم سلبيا؟